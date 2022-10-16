Анчелотти впечатлен выступлением «Барселоны» в ла лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре «Барселоны» перед матчем девятого тура чемпионата Испании.

«Они сыграли вничью только один матч чемпионата, «Барселона» в ла лиге на ходу. У них были определенные проблемы в Лиге чемпионов, которые случаются в этом турнире, но в чемпионате Испании их выступление впечатляет», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 16 октября. Начало — в 17:15 (мск).

Обе команды набрали по 22 очка и лидируют в турнирной таблице, однако каталонцы опережают мадридцев по дополнительным показателям.