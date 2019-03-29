Диего Симеоне: "Не могу представить "Атлетико" без Гризманна в следующем сезоне"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что рассчитывает на то, что форвард мадридцев Антуан Гризманн останется в клубе. Ранее сообщалось, что 28-летний француз может перейти в "Барселону".

- Могу ли я представить следующий сезон без Гризманна в "Атлетико"? Нет, - сказал Симеоне в интервью порталу Goal. - У него есть контракт с клубом, он - один из капитанов команды. Гризманн отдал всего себя с тех пор, как перешел в "Атлетико". Думаю, завтра он проведет отличный матч против "Алавеса". Это все, что я могу рассказать о ситуации Гризманна.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Гризманн провел 39 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

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