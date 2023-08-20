В воскресенье, 20 августа «Барселона» на своем поле сыграет с «Кадисом» в рамках 2-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Барселона» — «Кадис» можно посмотреть по платной подписке на сервисе Окко в разделе «Спорт». Также игра будет доступна на сайтах букмекерских компаний. За формальными событиями и статистикой игры следите на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

В последних пяти очных встречах каталонцы побеждали лишь дважды (2:0, 4:0), команда из Андалусии выиграла единожды с минимальным счетом, еще два матча завершились вничью — 0:0, 1:1.

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