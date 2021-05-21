Депай сообщил своим представителям о желание играть за «Барселону»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай намерен продолжить карьеру в «Барселоне». Он сообщил своим представителям об окончательном решении, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Контракт 27-летнего форварда с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Депай принял участие в 39 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 22 мяча и стал автором 10 результативных передач.