Депай сообщил своим представителям о желание играть за «Барселону»
20:45
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай намерен продолжить карьеру в «Барселоне». Он сообщил своим представителям об окончательном решении, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Контракт 27-летнего форварда с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Депай принял участие в 39 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 22 мяча и стал автором 10 результативных передач.
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