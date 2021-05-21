Агуэро согласовал контракт с «Барселоной» на два года

Нападающий Серхио Агуэро договорился о контракте с «Барселоной». Соглашение будет рассчитано на два года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Заработная плата игрока составить меньше 10 миллионов евро в год. Агуэро должен подписать соглашение с каталонским клубом этим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард принял участие в 11 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.