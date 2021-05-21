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«Леванте» вничью сыграл с «Кадисом»

21 мая 2021, 23:54
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«Леванте» вничью сыграл с «Кадисом» в матче 38-го тура чемпионата Испании со счетом 2:2.

В составе хозяев голами отличились нападающий Марти Рохер и полузащитник Гонсало Мелеро. За гостей забивали нападающий Альваро Негредо и защитник Карлос Акапо.

В текущем сезоне «Леванте» с 41 очком на 14 месте в чемпионате Испании. «Кадис» с 44 очками — 12-й.

Чемпионат Испании. Лига 1

38-й тур

«Леванте» — «Кадис» — 2:2 (1:2)

Голы: Рохер, 8 (1:0). Негредо, 14 (1:1). Акапо, 32 (1:2). Мелеро, 58 (2:2).

«Леванте»: Карденас, Дуарте, Тоньо (Клерк, 62), Пьер, Сон (Коке, 80), Малса (Блеса, 80), Барди (Моралес, 67), Мелеро, Рохер, Гомес (Кантеро, 67), Де Фрутос.

«Кадис»: Хиль, Карселeн, Алькала (Искиэрдо, 68), Акапо, Фали, А.Фернандес (Гарридо, 56), Хосе Мари, Йенссон (Бастида, 56), Негредо (Помбо, 74), Переа (Малбашич, 74), Собрино.

Предупреждения: Негредо, 25. Собрино, 41.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

21 мая. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Леванте — Кадис

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Вильярреал

Обе забьют - да

31%

1.67

П1

26%

1.40

ТМ 3.5

18%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.58

Ф1 (0)

20%

1.54

X2

15%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.74

1X

21%

1.53

П2

16%

2.60

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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