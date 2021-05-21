«Леванте» вничью сыграл с «Кадисом»
«Леванте» вничью сыграл с «Кадисом» в матче 38-го тура чемпионата Испании со счетом 2:2.
В составе хозяев голами отличились нападающий Марти Рохер и полузащитник Гонсало Мелеро. За гостей забивали нападающий Альваро Негредо и защитник Карлос Акапо.
В текущем сезоне «Леванте» с 41 очком на 14 месте в чемпионате Испании. «Кадис» с 44 очками — 12-й.
Чемпионат Испании. Лига 1
38-й тур
«Леванте» — «Кадис» — 2:2 (1:2)
Голы: Рохер, 8 (1:0). Негредо, 14 (1:1). Акапо, 32 (1:2). Мелеро, 58 (2:2).
«Леванте»: Карденас, Дуарте, Тоньо (Клерк, 62), Пьер, Сон (Коке, 80), Малса (Блеса, 80), Барди (Моралес, 67), Мелеро, Рохер, Гомес (Кантеро, 67), Де Фрутос.
«Кадис»: Хиль, Карселeн, Алькала (Искиэрдо, 68), Акапо, Фали, А.Фернандес (Гарридо, 56), Хосе Мари, Йенссон (Бастида, 56), Негредо (Помбо, 74), Переа (Малбашич, 74), Собрино.
Предупреждения: Негредо, 25. Собрино, 41.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
21 мая. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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