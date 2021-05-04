Депай начал поиски жилья в Барселоне

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай намерен продолжить карьеру в «Барселоне». 27-летний нидерландец в среду на прошлой неделе посетил Барселону, чтобы подыскать себе жилье, утверждает Mundo Deportivo.

Отмечается, что Депай пребывал в каталонской столице вместе со своими друзьями и семьей, где просмотрел несколько домов в районе элитной недвижимости.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Депай провел 38 матчей, забив 21 мяч и отдав 10 голевых передач.