Лукаку рассказал, кого считает лучшим нападающим в мире

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, кого считает лучшим форвардом в мире.

«Кто лучший нападающий в мире? Это, без сомнения, Карим Бензема», — приводит слова Лукаку RTBF.

Карим Бензема играет за мадридский «Реал». В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.