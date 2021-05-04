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Лукаку рассказал, кого считает лучшим нападающим в мире

22:55
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, кого считает лучшим форвардом в мире.

«Кто лучший нападающий в мире? Это, без сомнения, Карим Бензема», — приводит слова Лукаку RTBF.

Карим Бензема играет за мадридский «Реал». В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.rtbf.be/sport/

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