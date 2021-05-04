Лукаку рассказал, кого считает лучшим нападающим в мире
22:55
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, кого считает лучшим форвардом в мире.
«Кто лучший нападающий в мире? Это, без сомнения, Карим Бензема», — приводит слова Лукаку RTBF.
Карим Бензема играет за мадридский «Реал». В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю