Источник: Месси продлит на два года контракт с «Барселоной»
17:05
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение продлить контракт с каталонским клубом, утверждает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter 4 мая.
33-летний аргентинец договорился о продлении контракта до лета 2023 года. Официально об этом стороны объявят в ближайшее время. Действующее соглашение капитана с клубом рассчитано до конца нынешнего сезоне.
Аргентинский форвард забил 36 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю