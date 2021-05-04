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Источник: Месси продлит на два года контракт с «Барселоной»

17:05
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение продлить контракт с каталонским клубом, утверждает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter 4 мая.

33-летний аргентинец договорился о продлении контракта до лета 2023 года. Официально об этом стороны объявят в ближайшее время. Действующее соглашение капитана с клубом рассчитано до конца нынешнего сезоне.

Аргентинский форвард забил 36 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.

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