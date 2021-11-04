Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави прокомментировал возможное назначение на аналогичный пост в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят 1 миллион евро, чтобы 41-летний футболист вернулся в каталонский клуб в качестве тренера. Стороны якобы уже согласовали условия контракта.

«Я очень позитивный человек, два клуба ведут переговоры. Здравый смысл подсказывает, что все должно быть улажено. Я взволнован и надеюсь, что вскоре все решится. Дело не в том, чтобы быть мессией, а в том, чтобы вернуть азарт», — приводит слова Mави Marca.

Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года.