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Дембеле склоняется к уходу из «Барселоны»

10:32
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле склоняется к тому, чтобы покинуть клуб. Он хочет попробовать «перезапустить» карьеру в другой команде, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что руководство сине-гранатовых намерено сделать финальное предложение вингеру по новому контаркту и хочет получить ответ от его агентов до 31 декабря.

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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