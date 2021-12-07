Дембеле склоняется к уходу из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле склоняется к тому, чтобы покинуть клуб. Он хочет попробовать «перезапустить» карьеру в другой команде, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что руководство сине-гранатовых намерено сделать финальное предложение вингеру по новому контаркту и хочет получить ответ от его агентов до 31 декабря.

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.