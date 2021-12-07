Российский хоккеист сравнил Месси и Роналду

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин в интервью «СЭ» сравнил футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также рассказал о любви к «Барселоне».

— Месси ведет всю игру, а Роналду только забивает. В Криштиану мне нравится его трудолюбие, то, что он делает для восстановления. Есть что и для себя почерпнуть. Можно сказать, что мне его путь даже ближе, чем Месси, которому легко все давалось.

— Сейчас «Барселону» — то намного тяжелее смотреть.

— С приходом Хави на место главного тренера команда стала намного лучше играть. Заметно, что он хочет видеть такую же игру, какую ставил Гвардиола.

— Можешь с ходу назвать состав, который сейчас играет?

— Вообще спокойно, всех игроков знаю. Я на ютубе все тренировки смотрю. У меня девушка подарок недавно сделала — майка «Барселоны» с фамилией Хайруллин и 61-м номером на спине.

— Когда начал болеть?

— С детства. Влюбился в команду, где играл Роналдиньо, а тренировал Райкард.

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