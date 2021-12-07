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Феликс хочет покинуть «Атлетико» зимой

10:13
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Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс может покинуть мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.

По данным источника, 22-летний португалец считает, что сможет стать одним из лучших футболистов в мире в другом клубе.

При этом нападающий хочет получать регулярную игровую практику, чтобы быть в стартовом составе национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре, если она попадет на турнир.

В нынешнем сезоне Феликс забил один мяч и отдал две результативные передачи в 12 матчах за «Атлетико».

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/12/07/primera/1638850680_521322.html?id_externo_rsoc=CM_ES_TW

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Карен Саркисян все материалы автора

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