Феликс хочет покинуть «Атлетико» зимой
10:13
Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс может покинуть мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.
По данным источника, 22-летний португалец считает, что сможет стать одним из лучших футболистов в мире в другом клубе.
При этом нападающий хочет получать регулярную игровую практику, чтобы быть в стартовом составе национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре, если она попадет на турнир.
В нынешнем сезоне Феликс забил один мяч и отдал две результативные передачи в 12 матчах за «Атлетико».
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/07/primera/1638850680_521322.html?id_externo_rsoc=CM_ES_TW
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