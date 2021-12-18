Дембеле не посетил пресс-конференцию с участием Агуэро. Его поступок возмутил руководство «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле не посетил пресс-конференцию с участием форварда Серхио Агуэро, на которой тот объявил о завершении карьеры.
Такое поведение француза возмутило руководство каталонского клуба, сообщает Sport.es.
Руководство «Барселоны» осталось недовольно поведением 24-летнего француза и восприняло его поступок, как неуважение к клубу.
В нынешнем сезоне форвард провел за сине-гранатовых 6 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Напомним, в среду, 15 декабря, Серхио Агуэро объявил о завершении игровой карьеры из-за проблем со здоровьем.
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