Дембеле не посетил пресс-конференцию с участием Агуэро. Его поступок возмутил руководство «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле не посетил пресс-конференцию с участием форварда Серхио Агуэро, на которой тот объявил о завершении карьеры.

Такое поведение француза возмутило руководство каталонского клуба, сообщает Sport.es.

Руководство «Барселоны» осталось недовольно поведением 24-летнего француза и восприняло его поступок, как неуважение к клубу.

В нынешнем сезоне форвард провел за сине-гранатовых 6 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Напомним, в среду, 15 декабря, Серхио Агуэро объявил о завершении игровой карьеры из-за проблем со здоровьем.