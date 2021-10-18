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Де Дзерби считает, что «Золотой мяч» должен получить Карим Бензема

Де Дзерби заявил, что «Золотой мяч» должен получить Карим Бензема
13:31
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал, что отдал бы «Золотой мяч» форварду Кариму Бензема.

«Отдал бы «Золотой мяч» Бензема. Для меня он сильнейший центрфорвард мира уже несколько лет. Он сильнее Левандовского с небольшим перевесом. Я выбираю Карима», — цитирует Де Дзерби Marca.

В нынешнем сезоне 33-летний француз провел 8 матчей за «Реал», забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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