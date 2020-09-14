Давид Сильва вылечился от коронавируса и провел первую тренировку с «Реал Сосьедад»
17:56
Новичок «Реал Сосьедад» Давид Сильва провел первую тренировку в составе клуба. 34-летний хавбек перешел в клуб из Басконии этим летом на правах свободного агента. 31 августа прошла его презентация, однако футболист сдал положительный тест на коронавирус и сел на двухнедельный карантин.
Таким образом, Давид Сильва теоретически сможет провести первый матч за «Реал Сосьедад» 20 сентября против «Реала».
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