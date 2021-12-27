Дани Алвес и Лангле заразились коронавирусом
«Барселона» на официальном сайте 27 декабря сообщила, что два игрока команды заразились коронавирусом. Положительные тесты на COVID-19 сдали защитники Клеман Лангле и Дани Алвес.
Оба футболиста были отправлены на самоизоляцию.
Следующий матч «Барселона» проведет 2 января. Соперником каталонского клуба станет «Мальорка».
Отметим, что Дани Алвес еще не играл за «Барсу» в этом сезоне, так как пришел свободным агентом после закрытия летнего заявочного окна.
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