Рафинья перешел из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад»
Полузащитник «ПСЖ» Рафинья Алькантара стал игроком «Реал Сосьедада», сообщает сайт испанской команды. Баски взяли 28-летего бразильца в аренду до конца сезона.
Футболист успешно прошел медосмотр и заключил договор с командой.
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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