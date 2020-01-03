Черышев включен в заявку на матч с «Эйбаром»

В рамках 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграет с «Эйбаром». «Летучие мыши» будут принимать соперника на своем поле.

В заявку на эту игру включен и российский полузащитник Денис Черышев. В нынешнем сезоне хавбек провел в чемпионате Испании 9 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.