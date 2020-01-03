Черышев включен в заявку на матч с «Эйбаром»
16:12
В рамках 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграет с «Эйбаром». «Летучие мыши» будут принимать соперника на своем поле.
В заявку на эту игру включен и российский полузащитник Денис Черышев. В нынешнем сезоне хавбек провел в чемпионате Испании 9 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.
? Convocatoria para el #ValenciaEibar ??— Valencia CF ?? (@valenciacf) January 3, 2020
Primer partido del a?o de @LaLiga en #Mestalla ??#AmuntValencia ?? @libertex_europe pic.twitter.com/CbFhCCGl8n
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