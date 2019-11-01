Черышев вернулся в заявку «Валенсии» после дисквалификации

Стала известна заявка «Валенсии» на матч 12-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», информирует официальный Twitter «летучих мышей». Российский полузащитник Денис Черышев попал в список из 19 футболистов.

28-летний футболист пропускал предыдущий матч с «Севильей» (1:1) из-за перебора желтых карточек.

Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:

вратари — Силлессен, Доменеч;

защитники — Гарай, Паулиста, Гайя, Коста, Диакаби, Васс, Коррейа;

полузащитники — Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Кондогбья, Парехо;

нападающие — Вальехо, Родриго Морено, Собрино, Гомес.

Матч «Эспаньол» — «Валенсия» пройдет 2 ноября.

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