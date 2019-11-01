Черышев вернулся в заявку «Валенсии» после дисквалификации
Стала известна заявка «Валенсии» на матч 12-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», информирует официальный Twitter «летучих мышей». Российский полузащитник Денис Черышев попал в список из 19 футболистов.
28-летний футболист пропускал предыдущий матч с «Севильей» (1:1) из-за перебора желтых карточек.
Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:
вратари — Силлессен, Доменеч;
защитники — Гарай, Паулиста, Гайя, Коста, Диакаби, Васс, Коррейа;
полузащитники — Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Кондогбья, Парехо;
нападающие — Вальехо, Родриго Морено, Собрино, Гомес.
Матч «Эспаньол» — «Валенсия» пройдет 2 ноября.
? CONVOCATORIA @valenciacf para nuestro pr?ximo partido en @LaLiga ?#EspanyolValencia ?? pic.twitter.com/9om06ikk8O— Valencia CF ?? (@valenciacf) November 1, 2019
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