Черышев прокомментировал победу «Валенсии» в матче с «Хетафе»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

«На третьей минуте после удаления мы не думали, что может наступить счастливый конец, но мы верили в это. Благодаря поддержке болельщиков, по которым мы так скучали, мы смогли победить. После удаления мы были хороши в защите. Мы должны продолжать действовать с тем же усердством и самопожертвованием. Будет сложно заснуть, но я рад хорошо выполненной работе. Мы уже думаем о следующей игре», — приводит слова Черышева официальный сайт клуба.

Автором решающего гола стал полузащитник Карлос Солер, который реализовал пенальти, заработанный Черышевым. На третьей минуте прямую красную карточку получил защитник Уго Гильямон, а в середине второго тайма удаление заработал защитник «Хетафе» Эрик Кабако.