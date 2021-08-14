Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Черышев прокомментировал победу «Валенсии» в матче с «Хетафе»

05:16
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

«На третьей минуте после удаления мы не думали, что может наступить счастливый конец, но мы верили в это. Благодаря поддержке болельщиков, по которым мы так скучали, мы смогли победить. После удаления мы были хороши в защите. Мы должны продолжать действовать с тем же усердством и самопожертвованием. Будет сложно заснуть, но я рад хорошо выполненной работе. Мы уже думаем о следующей игре», — приводит слова Черышева официальный сайт клуба.

Автором решающего гола стал полузащитник Карлос Солер, который реализовал пенальти, заработанный Черышевым. На третьей минуте прямую красную карточку получил защитник Уго Гильямон, а в середине второго тайма удаление заработал защитник «Хетафе» Эрик Кабако.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: результаты турнира и трансляция боев
Дарья Карпина: «Ласка и забота — единственное, что успокаивает детей, скучающих по отцу»
Кафельников — о поражениях «Рубина» и «Сочи»: «Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд