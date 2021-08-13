«Валенсия» с минимальным счетом победила «Хетафе», Черышев заработал решающий пенальти

«Валенсия» переиграла «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Автором решающего гола стал полузащитник Карлос Солер, который реализовал пенальти. Олдиннадцацтиметровый заработал российский полузащитник Денис Черышев.

Отметим, что «Валенсия» почти весь матч играла в меньшинстве. Уже на третьей минуте прямую красную карточку получил защитник Уго Гильямон.

В середине второго тайма удаление заработал уже защитник «Хетафе» Эрик Кабако.

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Валенсия» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)

Гол: Солер, 11 — с пенальти.

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс (Рачич, 69), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете, Коррейа, Солер (Диакаби, 86), Черышев (Собрино, 77), Гонсалу Гедеш (Хасон, 86), Гомес.

«Хетафе»: Сория, Суарес (Дуро, 80), Даконам, Митрович (Витоло, 46), Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Рамирес (Масиас, 67), Энес Юнал (Кукурелья, 68).

Предупреждения: Васс, 13. Оливера, 31. Кабако, 38. Солер, 50. Гомес, 57. Хосе Гайя, 70. Хасон, 90+2. Альдерете, 90+6.

Удаления: Гильямон, 3. Кабако, 76.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

13 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».