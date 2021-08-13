Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсия» с минимальным счетом победила «Хетафе», Черышев заработал решающий пенальти

13 августа 2021, 23:59
13 августа. «Валенсия» — «Хетафе» — 1:0. Фото AFP
13 августа. «Валенсия» — «Хетафе» — 1:0. Фото AFP
Теги:

«Валенсия» переиграла «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Автором решающего гола стал полузащитник Карлос Солер, который реализовал пенальти. Олдиннадцацтиметровый заработал российский полузащитник Денис Черышев.

Отметим, что «Валенсия» почти весь матч играла в меньшинстве. Уже на третьей минуте прямую красную карточку получил защитник Уго Гильямон.

В середине второго тайма удаление заработал уже защитник «Хетафе» Эрик Кабако.

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Валенсия» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)

Гол: Солер, 11 — с пенальти.

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс (Рачич, 69), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете, Коррейа, Солер (Диакаби, 86), Черышев (Собрино, 77), Гонсалу Гедеш (Хасон, 86), Гомес.

«Хетафе»: Сория, Суарес (Дуро, 80), Даконам, Митрович (Витоло, 46), Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Рамирес (Масиас, 67), Энес Юнал (Кукурелья, 68).

Предупреждения: Васс, 13. Оливера, 31. Кабако, 38. Солер, 50. Гомес, 57. Хосе Гайя, 70. Хасон, 90+2. Альдерете, 90+6.

Удаления: Гильямон, 3. Кабако, 76.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

13 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».

Валенсия — Хетафе

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Дацик — Т-34, Тарасов — Вильданов: время начала и где смотреть прямую трансляцию боев турнира
Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера
Стал известен состав сборной России на подготовку к чемпионату Европы
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд