«Тоттенхэм» хочет купить Коутиньо на позицию Кейна
15:43
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, бразилец может перейти в лондонский клуб в случае продажи Гарри Кейна, который хочет стать игроком «Манчестер Сити».
Коутиньо не доволен своим положением в «Барселоне». В прошлом сезоне ла лиги футболист провел 12 матчей, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.
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