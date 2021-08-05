«Тоттенхэм» хочет купить Коутиньо на позицию Кейна

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, бразилец может перейти в лондонский клуб в случае продажи Гарри Кейна, который хочет стать игроком «Манчестер Сити».

Коутиньо не доволен своим положением в «Барселоне». В прошлом сезоне ла лиги футболист провел 12 матчей, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.