Бывший президент "Барселоны" винит клуб в отказе от стиля Кройфа

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта подверг критике стиль команды. В минувшем сезона каталонцы стали чемпионами Испании, а также уступили в финале Кубка страны и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

– Барселона" отходит от стиля футбола, который изобрел Йохан Кройф, – цитирует Marca Лапорту. – У нас только что был сезон, когда команда и клуб отошли от этого стиля. Нет определенной политики, нет проекта, академия без внимания. Это беспокоит, необходимо как можно скорее изменить курс. Нет никого, кто бы мог вытащить "Барселону" из этой ситуации. Мы теряем несколько лет, которые могли бы быть славными, удовлетворены результатами, которые недостаточны с точки зрения ожиданий.

Они считают, что Эрнесто Вальверде – самый подходящий тренер для руководства спортивным проектом, который у них есть, но я не вижу спортивного проекта. Вы не можете дать Месси больше ответственности, чем у него есть, несправедливо требовать больше, чем требуется. Обидно, что, имея игроков, которые у нас есть, находимся в этой ситуации, потому что у нас нет нашего стиля.