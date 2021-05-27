Бывший игрок «Урала» и «Тамбова» продолжит карьеру в чемпионате Испании

Бывший защитник «Урала» и «Тамбова» Вараздат Ароян стал футболистом испанского «Кадиса».

28-летний армянин заключил соглашение с клубом на 2 года. Сумма трансфера не сообщается.

С июля 2017 года по октябрь 2020 года Ароян выступал за «Урал». Осенью 2020 года армянин перешел в «Тамбов», но покинул клуб зимой 2021 года на правах свободного агента. С февраля нынешнего года Ароян выступал за «Астану», где провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В сезоне-2020/21 «Кадис» занял 12-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 38 матчах.