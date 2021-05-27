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Бывший игрок «Урала» и «Тамбова» продолжит карьеру в чемпионате Испании

13:48
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Бывший защитник «Урала» и «Тамбова» Вараздат Ароян стал футболистом испанского «Кадиса».

28-летний армянин заключил соглашение с клубом на 2 года. Сумма трансфера не сообщается.

Публикация от Ca`diz Club de Fu`tbol (@cadizclubdefutbol)

С июля 2017 года по октябрь 2020 года Ароян выступал за «Урал». Осенью 2020 года армянин перешел в «Тамбов», но покинул клуб зимой 2021 года на правах свободного агента. С февраля нынешнего года Ароян выступал за «Астану», где провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В сезоне-2020/21 «Кадис» занял 12-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 38 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.cadizcf.com/noticia/varazdat-haroyan-primer-fichaje-21-22

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