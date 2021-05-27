Бывший полузащитник «Реал Сосьедада» и сборной России Дмитрий Хохлов отреагировал на уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Просто так из такой команды не уходят. Внутри клуба что-то происходит. Это не только результат, еще есть определенные внутренние дела, внутренняя текучка. Если человек принимает такое решение — значит, его внутри команды что-то не устраивает. Что это может быть — я не знаю. Есть много вещей. У «Реала» каждый год одна задача — первое место. Все остальные результаты руководство не устраивают. Я не могу сказать, что Зидан провалился. Он работал хорошо, но первое место не взял», — сказал Хохлов «СЭ».

Сегодня, 27 мая, «Реал» на своем официальном сайте объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

Зидан возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» в период с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФ в качестве тренера «Королевского клуба». Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.

(Владимир Пушкарев)