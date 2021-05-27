Рамос отреагировал на уход Зидана из «Реала», назвав его единственным и неповторимым

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос отреагировал на новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «Королевского клуба».

«Зинедин Зидан, единственный и неповторимый! Желаю вам всего наилучшего. Вы заслужили это. Наслаждайтесь жизнью и временем с семьей. Крепко обнимаю вас, мистер. Мерси!» — написал Рамос у себя в Instagram, опубликовав совместное фото с Зиданом.

Сегодня, 27 мая, «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

Зидан возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» в период с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФ в качестве тренера «Королевского клуба». Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.