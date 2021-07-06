Бывший игрок «Барселоны» намерен подать в суд на клуб за расторжение контракта
Полузащитник Матеус Фернандес недоволен тем, как с ним поступила «Барселона», которая расторгла с ним контракт, сообщает Marca.
23-летний бразилец рассматривает возможность подачи в суд на каталонский клуб, так как считает, что «блаугранас» поступили с ним несправедливо.
Также отмечается, что окружение игрока было в курсе того, что у «Барселоны» были предложения от других клубов, но руководство сине-гранатовых этот факт отрицает.
Теперь Матеус намерен обратиться в суд, чтобы взыскать оставшуюся часть своей зарплаты, которая должна была выплачиваться до 2024 года.
Фернандес перешел в «Барселону» зимой 2020 года из «Палмейрас» за 7 миллионов евро, 3 млн евро были предусмотрены в качестве потенциальных бонусов. После трансфера Матеус провел на поле только 17 минут в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0).
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