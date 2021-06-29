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«Барселона» расторгла контракт с бразильским полузащитником

15:52
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«Барселона» расторгла контракт с бразильским полузащитником Матеусом Фернандесом, сообщает сайт испанского клуба. Контракт 22-летнего игрока был рассчитан до июня 2025 года.

За первую команду «Барселоны» Матеус Фернандес сыграл только один матч, проведя на поле 17 минут в декабрьской игре Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

В конце мая Фернандес выступил с критикой в адрес главного тренера команды Роналда Кумана. По словам бразильца, голландский тренер не дал ему шанса себя проявить. По словам игрока, Куман сразу ему сказал, что он не соответствует уровню «Барселоны».

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Иван Шитик все материалы автора

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