«Барселона» расторгла контракт с бразильским полузащитником Матеусом Фернандесом, сообщает сайт испанского клуба. Контракт 22-летнего игрока был рассчитан до июня 2025 года.

За первую команду «Барселоны» Матеус Фернандес сыграл только один матч, проведя на поле 17 минут в декабрьской игре Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

В конце мая Фернандес выступил с критикой в адрес главного тренера команды Роналда Кумана. По словам бразильца, голландский тренер не дал ему шанса себя проявить. По словам игрока, Куман сразу ему сказал, что он не соответствует уровню «Барселоны».