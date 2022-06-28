Куман: «Барселона» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился»
Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением об игре каталонцев. 59-летний нидерландец считает, что клуб живет прошлым в плане тактики.
«Как нидерландец я выступаю за доминирование в футболе, — приводит слова тренера Diario Sport. — Если ты играешь с тремя центральными защитниками и в пять защитников, нельзя сказать, что это оборонительная схема. Играя по этой схеме три или четыре месяца, мы проводили лучшие игры последних лет. Самым ярким примером был финал кубка Испании с «Атлетика». «Барселона» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился. Теперь он быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым».
Куман возглавлял каталонский клуб с 19 августа 2020 по 28 октября 2021 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли кубок Испании в сезоне-2020/21.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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|0-0
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14
|Эспаньол
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0-0
|0
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20
|Жирона
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|0-0
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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