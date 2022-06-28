Куман: «Барселона» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился»

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением об игре каталонцев. 59-летний нидерландец считает, что клуб живет прошлым в плане тактики.

«Как нидерландец я выступаю за доминирование в футболе, — приводит слова тренера Diario Sport. — Если ты играешь с тремя центральными защитниками и в пять защитников, нельзя сказать, что это оборонительная схема. Играя по этой схеме три или четыре месяца, мы проводили лучшие игры последних лет. Самым ярким примером был финал кубка Испании с «Атлетика». «Барселона» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился. Теперь он быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым».

Куман возглавлял каталонский клуб с 19 августа 2020 по 28 октября 2021 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли кубок Испании в сезоне-2020/21.