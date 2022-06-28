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Куман: «Барселона» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился»

Куман считает, что «Барселона» живет прошлым в плане тактики
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением об игре каталонцев. 59-летний нидерландец считает, что клуб живет прошлым в плане тактики.

«Как нидерландец я выступаю за доминирование в футболе, — приводит слова тренера Diario Sport. — Если ты играешь с тремя центральными защитниками и в пять защитников, нельзя сказать, что это оборонительная схема. Играя по этой схеме три или четыре месяца, мы проводили лучшие игры последних лет. Самым ярким примером был финал кубка Испании с «Атлетика». «Барселона» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился. Теперь он быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым».

Куман возглавлял каталонский клуб с 19 августа 2020 по 28 октября 2021 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли кубок Испании в сезоне-2020/21.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Роналд Куман
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 00:00
Альмерия – Реал
 - : -
13.08 00:00
Атлетик – Мальорка
 - : -
13.08 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
13.08 00:00
Бетис – Эльче
 - : -
13.08 00:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
13.08 00:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 00:00
Хетафе – Атлетико
 - : -
13.08 00:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 00:00
Валенсия – Жирона
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