«Барселона» попросила Левандовски и Силву подождать несколько недель, пока клуб ищет деньги
«Барселона» попросила полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Баварии» Роберта Левандовски подождать несколько недель, пока они не найдут необходимые деньги для трансферов, сообщает A Bola со ссылкой на Cadena SER.
По информации источника, «Манчестер Сити» просит за 27-летнего португальца 90 миллионов евро, а «Бавария» — 50 миллионов евро за 33-летнего поляка.
Отмечается, что каталонцы также опасаются, что защитник «Севильи» Жюль Кунде, с которым клуб связывался, за это время перейдет в «Челси».
При этом по поводу Силвы и Левандовски сине-гранатовые настроены более оптимистично.
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