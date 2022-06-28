«Барселона» попросила Левандовски и Силву подождать несколько недель, пока клуб ищет деньги

«Барселона» попросила полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Баварии» Роберта Левандовски подождать несколько недель, пока они не найдут необходимые деньги для трансферов, сообщает A Bola со ссылкой на Cadena SER.

По информации источника, «Манчестер Сити» просит за 27-летнего португальца 90 миллионов евро, а «Бавария» — 50 миллионов евро за 33-летнего поляка.

Отмечается, что каталонцы также опасаются, что защитник «Севильи» Жюль Кунде, с которым клуб связывался, за это время перейдет в «Челси».

При этом по поводу Силвы и Левандовски сине-гранатовые настроены более оптимистично.