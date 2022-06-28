Кроос может завершить карьеру в следующем сезоне

Полузащитник «Реала» Тони Кроос определится со своим будущим в следующем сезоне, сообщает AS.

По информации источника, мадридскому клубу пока не удается договориться с 32-летним полузащитником о продлении контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что полузащитник может остаться в «Реале» или завершить карьеру.

В прошедшем сезоне Кроос забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 44 матчах за сливочных во всех турнирах.