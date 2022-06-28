Кроос может завершить карьеру в следующем сезоне
Полузащитник «Реала» Тони Кроос определится со своим будущим в следующем сезоне, сообщает AS.
По информации источника, мадридскому клубу пока не удается договориться с 32-летним полузащитником о продлении контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года.
Отмечается, что полузащитник может остаться в «Реале» или завершить карьеру.
В прошедшем сезоне Кроос забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 44 матчах за сливочных во всех турнирах.
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12
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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|0
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|13.08
|00:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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