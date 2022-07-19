Бускетс: «Левандовски приходит в «Барселону» с большим энтузиазмом. Мы постараемся ему помочь»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о переходе форварда Роберта Левандовского.

«На уровне прессы это может быть подписанием сезона. Но это ничего не значит на уровне соревнований. Сезон покажет. Сегодня утром я впервые смог поговорить с ним. Он приходит с большим энтузиазмом. Мы постараемся ему помочь. Прибыло много игроков. Мы очень рады, что приезжают игроки мирового класса. Они улучшают состав, который у нас был, который уже приложил усилия в прошлом году. Футбол — это голы, и мы надеемся, что все пойдет наилучшим образом. Мы все хотим соревноваться и выигрывать титулы», — приводит слова Бускетса Marca.

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.