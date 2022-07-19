Бускетс: «Левандовски приходит в «Барселону» с большим энтузиазмом. Мы постараемся ему помочь»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о переходе форварда Роберта Левандовского.
«На уровне прессы это может быть подписанием сезона. Но это ничего не значит на уровне соревнований. Сезон покажет. Сегодня утром я впервые смог поговорить с ним. Он приходит с большим энтузиазмом. Мы постараемся ему помочь. Прибыло много игроков. Мы очень рады, что приезжают игроки мирового класса. Они улучшают состав, который у нас был, который уже приложил усилия в прошлом году. Футбол — это голы, и мы надеемся, что все пойдет наилучшим образом. Мы все хотим соревноваться и выигрывать титулы», — приводит слова Бускетса Marca.
16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.
За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Реал
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|0-0
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2
|Барселона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -