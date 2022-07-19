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Сегодня, 01:52

Левандовски прошел медобследование в «Барселоне»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски.
Фото ФК «Барселона»

Форвард Роберт Левандовски прошел медицинское обследование в «Барселоне», сообщается в Twitter клуба.

Ранее 33-летний поляк присоединился к команде в турне по США.

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.

Роберт Левандовски
ФК Барселона
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