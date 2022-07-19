Левандовски прошел медобследование в «Барселоне»

Форвард Роберт Левандовски прошел медицинское обследование в «Барселоне», сообщается в Twitter клуба.

Ранее 33-летний поляк присоединился к команде в турне по США.

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.