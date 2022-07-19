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Лапорта — о Левандовски: «Каждой великой команде нужен нападающий, который гарантирует голы»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход в клуб форварда Роберта Левандовски.

«Барселоне», как и любой великой команде, нужен форвард, который много забивает. Роберт — пулеметчик, он несколько раз был награжден «Золотой бутсой». Он гарантирует голы, а каждой великой команде нужен нападающий, который гарантирует голы. С ним, Ансу Фати и Аубамеянгом у нас есть гарантия голов. Сезоны становятся длиннее, матчей все больше. Мы соперничали с такими командами, как «ПСЖ» и «Челси», чтобы подписать Роберта, и он хотел приехать сюда. Ему пришлось перенести серьезное давление", — приводит слова Лапорты Marca.

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.

Роберт Левандовски
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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