Bild: Мусиала перейдет в «Реал», если сделка с Мбаппе сорвется

По информации Bild, полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала является кандидатом на переход в мадридский «Реал» следующим летом, если не состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе.

20-летний Мусиала провел 6 игр в бундеслиге в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.