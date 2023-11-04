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Сегодня, 21:00

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча испанской лиги в прямом эфире

Видеотрансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» начнется в 23.00 на «Окко»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Арсен Захарян.
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

4 ноября «Реал Сосьедад» в домашнем матче в городе Сан-Себастьян сыграет против «Барселоны» в 12-м туре чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет в субботу на стадионе «Аноэта», начало — в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Реал Сосьедад» — «Барселона» пройдет в прямом эфире на платформе «Окко Спорт». Начало — в 23.00.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

За бело-голубых выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 8 матчей за «Реал Сосьедад» и не отметился результативными действиями.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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«Бетис» в большинстве обыграл «Мальорку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
3
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
6
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
7
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
10
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
11
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 2 : 4
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 2 : 0
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 - : -
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 - : -
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
 - : -
6.11 23:00
Хетафе – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 8 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9 1 4
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