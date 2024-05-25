Маркос Алонсо летом покинет «Барселону»

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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо покинет клуб по окончании сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 33-летний испанец уйдет свободным агентом, несмотря на смену главного тренера перед новым сезоном.

В текущем сезоне Маркос Алонсо провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.