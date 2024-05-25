Флик готов пойти на уступки, чтобы возглавить «Барселону»

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик подпишет контракт с «Барселоной» до лета 2026 года, сообщает Diario Sport.

По данным источника, специалист будет получать зарплату, которая на 30 процентов меньше, чем была у Хави. Однако Флик готов пойти навстречу команде, так как понимает, что у «Барсы» финансовые трудности.

«Барселона» 24 мая объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост после матча с «Севильей» в 38-м туре испанской ла лиги. Игра пройдет в воскресенье, 26 мая.