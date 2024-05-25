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Сегодня, 08:33

Флик готов пойти на уступки, чтобы возглавить «Барселону»

Виктория Кравченко
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Ханс Флик.
Фото Global Look Press

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик подпишет контракт с «Барселоной» до лета 2026 года, сообщает Diario Sport.

По данным источника, специалист будет получать зарплату, которая на 30 процентов меньше, чем была у Хави. Однако Флик готов пойти навстречу команде, так как понимает, что у «Барсы» финансовые трудности.

«Барселона» 24 мая объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост после матча с «Севильей» в 38-м туре испанской ла лиги. Игра пройдет в воскресенье, 26 мая.

Флик ранее работал в «Баварии» и сборной Германии.
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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Маркос Алонсо летом покинет «Барселону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
Севилья – Барселона
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Артем Довбик

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Реал

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

 11
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Савио

Жирона

 10
И К Ж
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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Реал

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