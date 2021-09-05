Бэйл: «Теперь в «Реале» я чувствую себя комфортнее»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл заявил, что ему комфортно в клубе.

«Думаю, я показал, выступая за Уэльс на Евро, что время в «Тоттенхэме» помогло мне. Я привнесу это в «Реал» в этом сезоне, теперь там более комфортная атмосфера для меня.

Любой игрок скажет вам, что, попадая в место, где ему комфортнее психологически, он начинает лучше чувствовать себя физически и лучше выступать. Сейчас я играю и чувствую себя счастливее. В нынешнем «Реале» я чувствую себя комфортнее.

У меня всегда были отличные отношения с Карло Анчелотти. Но все всегда одинаково: чтобы попадать в составе, надо хорошо играть. Я провел хорошую предсезонку и здорово начал сезон. Все просто — надо лишь хорошо играть, и тебя быстро начнут иначе воспринимать", — приводит слова Бэйла Marca.

В прошедшем сезоне 32-летний валлиец выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. Он провел 20 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.