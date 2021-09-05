Роналд Куман по ошибке опубликовал в Twitter серию «Свинки Пеппы»
14:25
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман по ошибке опубликовал в своем Twitter эпизод мультсериала «Свинка Пеппа».
Пост успел набрать более 1 тысячи лайков и более 500 ретвитов, после чего был удален.
Скриншот ошибочного твита Кумана. Фото Twitter
Вчера, 4 сентября сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с Куманом.
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