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Роналд Куман по ошибке опубликовал в Twitter серию «Свинки Пеппы»

14:25
Роналд Куман. Фото AFP Скриншот ошибочного твита Кумана. Фото Twitter
Роналд Куман. Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман по ошибке опубликовал в своем Twitter эпизод мультсериала «Свинка Пеппа».

Пост успел набрать более 1 тысячи лайков и более 500 ретвитов, после чего был удален.

Скриншот ошибочного твита Кумана. Фото Twitter
Скриншот ошибочного твита Кумана. Фото Twitter

Вчера, 4 сентября сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с Куманом.

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Иван Торопцев все материалы автора

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