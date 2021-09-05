Роналд Куман по ошибке опубликовал в Twitter серию «Свинки Пеппы»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман по ошибке опубликовал в своем Twitter эпизод мультсериала «Свинка Пеппа».

Пост успел набрать более 1 тысячи лайков и более 500 ретвитов, после чего был удален.

Скриншот ошибочного твита Кумана. Фото Twitter

Вчера, 4 сентября сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с Куманом.