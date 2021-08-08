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Шомуродов забил первый мяч за «Рому» в товарищеском матче с «Бетисом»

01:05
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«Бетис» обыграл «Рому» (5:2) в товарищеском матче.

Свой первый мяч за римлян забил Элдор Шомуродов, который перешел из «Дженоа». Также у «Ромы» забил Джанлука Манчини.

У испанского клуба забивали Родри, Набиль Фекир, Алекс Морено, Кристиан Тельо и Робер. При этом в составе «Ромы» во втором тайме было сразу четыре удаления. В числе удаленных был и главный тренер Жозе Моуринью.

Товарищеский матч

«Бетис» (Испания) — «Рома» (Италия) — 5:2 (2:1)

Голы: Родри, 4, Набиль Фекир, 30, Алекс Морено, 58, Кристиан Тельо, 80, Робер 83 — Шомуродов, 27, Манчини, 51

Удаления: Пеллегрини, 59, Моуринью, 59, Мачини, 65, Карсдорп, 68 (все — «Рома»)

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Евгений Петров все материалы автора

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