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Marca: Агуэро не покинет «Браселону», несмотря на уход Месси

23:21
Серхио Агуэро. Фото ФК «Барселона».
Серхио Агуэро. Фото ФК «Барселона».
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не планирует уходить из команды, несмотря на появившиеся слухи, утверждает Marca. Аргентинский нападающий хочет выступать за команду, хотя и не сможет сыграть вместе со своим другом и соотечественником Лионелем Месси.

Ранее появилась информация, что Агуэро крайне недоволен уходом Лионеля Месси — при подписании контракта «Барселона» обещала, что нападающий будет играть вместе с партнером по сборной Аргентины.

33-летний Агуэро стал футболистом «Барсы» в июле 2021 года, перейдя на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

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Иван Шитик все материалы автора

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