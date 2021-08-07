Marca: Агуэро не покинет «Браселону», несмотря на уход Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не планирует уходить из команды, несмотря на появившиеся слухи, утверждает Marca. Аргентинский нападающий хочет выступать за команду, хотя и не сможет сыграть вместе со своим другом и соотечественником Лионелем Месси.

Ранее появилась информация, что Агуэро крайне недоволен уходом Лионеля Месси — при подписании контракта «Барселона» обещала, что нападающий будет играть вместе с партнером по сборной Аргентины.

33-летний Агуэро стал футболистом «Барсы» в июле 2021 года, перейдя на правах свободного агента из «Манчестер Сити».