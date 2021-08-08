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Месси устроил прощальный ужин для игроков «Барселоны»

09:39
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий Лионель Месси собрал игроков «Барселоны» и их семьи за прощальным ужином, сообщает Marca.

По данным источника, к аргентинцу пришли Серхио Агуэро, Серджи Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба. Присутствовал ли кто-либо еще из игроков каталонцев — не сообщается.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. Клуб объявил 5 августа, что он не будет продлен.

Ранее появилась информация, что 34-летнему игроку будет предложен двухлетний контракт с возможность продления еще на сезон. Зарплата Месси в «ПСЖ» составит 50 миллионов евро в год, включая бонусы.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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