Месси устроил прощальный ужин для игроков «Барселоны»
09:39
Нападающий Лионель Месси собрал игроков «Барселоны» и их семьи за прощальным ужином, сообщает Marca.
По данным источника, к аргентинцу пришли Серхио Агуэро, Серджи Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба. Присутствовал ли кто-либо еще из игроков каталонцев — не сообщается.
Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. Клуб объявил 5 августа, что он не будет продлен.
Ранее появилась информация, что 34-летнему игроку будет предложен двухлетний контракт с возможность продления еще на сезон. Зарплата Месси в «ПСЖ» составит 50 миллионов евро в год, включая бонусы.
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