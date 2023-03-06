«Реал» сыграл вничью с «Бетисом». Разрыв с «Барселоной» теперь 9 очков

«Реал» в матче 24-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Бетисом».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча «Реал» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 очков. «Бетис» с 41 очком — на пятой строчке.