«Райо Вальекано» и «Атлетик» сыграли вничью

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао в матче 24-го тура чемпионата Испании. Игра проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

После 24-х туров «Райо Вальекано» занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 35 очков, «Атлетик» идет на 8-й позиции 33 балла.