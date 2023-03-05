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Сегодня, 22:29

«Райо Вальекано» и «Атлетик» сыграли вничью

Виктория Кравченко
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«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао в матче 24-го тура чемпионата Испании. Игра проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

После 24-х туров «Райо Вальекано» занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 35 очков, «Атлетик» идет на 8-й позиции 33 балла.

Испания. Ла Лига. 24-й тур
05 мар, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:0
Атлетик
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Райо Вальекано
0
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Рафинья подвел итоги победного матча против «Валенсии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
9
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 0 : 0
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 3 : 2
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 0 : 2
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 0 : 1
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 6 : 1
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 2 : 1
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 1 : 0
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 0
5.03 23:00
Бетис – Реал
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6.03 23:00
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Реал

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Эспаньол

 11
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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
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Стефан Савич

Атлетико

 16 2 2
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