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«Бетис» продлил контракт с 38-летним Санчесом

16:06
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«Бетис» продлил контракт с 38-летним полузащитником Хоакином Санчесом, о чем сообщил в своем официальном Twitter.

Новое соглашение с Санчесом будет действовать до лета 2021 года, хотя срок его действия должен был завершиться еще в этом сезоне. В сезоне-2019/20 футболист провел за испанскую команду 17 матчей, в которых забил 6 голов и отдал две голевых передачи. Всего он провел за «Бетис» 365 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 28 голевых передач.

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