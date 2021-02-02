Газета узнала, что обязанный знать каталанский Месси никогда не говорил на языке

Капитан «Барселоны» Лионель Месси ни разу не говорил на каталанском. Согласно контракту с сине-гранатовыми, он обязан владеть этим языком, сообщает Mundo.

По данным источника газеты, в соглашении футболиста есть пункт «интегрироваться в каталанские общество и культуру». Особое место при этом уделяется каталанскому языку. Однако Месси с момента заключения контракта с «Барселоной» ни разу не использовал этот язык.

1 февраля в СМИ появилась информация о том, что клуб задолжал футболисту 63,5 миллиона евро за сезон-2020/21. «Барса» задерживает зарплату 33-летнему нападающему: каталонцы выплатили Месси в этом сезоне только 8,5 миллиона евро из полагающихся по контракту 72 миллионов.

В текущем розыгрыше футболист участвовал в 18 матчах за «Барселону», забив 12 голов и сделав 2 результативные передачи.