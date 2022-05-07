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7 мая, 23:57

«Барселона» обыграла «Бетис». Альба забил на 90+4-й минуте

«Барселона» обыграла «Бетис» в чемпионате Испании
Читать «СЭ» в
«Бетис» — «Барселона» — 1:2.
Фото Reuters

«Барселона» в гостях обыграла «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У каталонцев счет на 76-й минуте встречи открыл Ансу Фати. Хозяева сравняли спустя три минуты. Гол забил Марк Бартра. Защитник «Барселоны» Жорди Альба принес гостям победу голом на 90+4-й минуте встречи.

Подопечные Мануэля Пеллегрини не выигрывают на протяжении четырех матчей (2 ничьих и 2 поражения).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, имея 69 очков после 35 туров. «Бетис» — пятый с 58 очками.

Испания. Лига 1. 35-й тур
07 мая, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:2
Барселона
Голы
Фати, 76 (0:1), Бартра, 79 (1:1), Жорди Альба, 90 (1:2)
Бетис
Браво (Руй Силва, 17) Бартра Алекс Морено Пеццела Сабали Фекир Каналес Гуардадо (Родри, 78) Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 77) Борха Иглесиас
Барселона
Нету Араухо Дани Алвес Жорди Альба Гарсия Бускетс де Йонг Гави (Пуч, 80) Дембеле (Траоре, 74) Депай (Обамеянг, 66) Торрес (Фати, 75)
Предупреждения
Бартра 72’  -  Бускетс 65’, Дани Алвес 78’
Судьи
Лаос (Испания)

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
ФК Барселона
ФК Бетис
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
8
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
13
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 2 : 6
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 0 : 0
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 3 : 0
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 4 : 0
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 1 : 2
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Жюль Кунде

Севилья

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