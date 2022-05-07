«Барселона» обыграла «Бетис». Альба забил на 90+4-й минуте

«Барселона» в гостях обыграла «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У каталонцев счет на 76-й минуте встречи открыл Ансу Фати. Хозяева сравняли спустя три минуты. Гол забил Марк Бартра. Защитник «Барселоны» Жорди Альба принес гостям победу голом на 90+4-й минуте встречи.

Подопечные Мануэля Пеллегрини не выигрывают на протяжении четырех матчей (2 ничьих и 2 поражения).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, имея 69 очков после 35 туров. «Бетис» — пятый с 58 очками.