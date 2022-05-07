«Барселона» обыграла «Бетис». Альба забил на 90+4-й минуте
«Барселона» обыграла «Бетис» в чемпионате Испании
«Барселона» в гостях обыграла «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 2:1.
У каталонцев счет на 76-й минуте встречи открыл Ансу Фати. Хозяева сравняли спустя три минуты. Гол забил Марк Бартра. Защитник «Барселоны» Жорди Альба принес гостям победу голом на 90+4-й минуте встречи.
Подопечные Мануэля Пеллегрини не выигрывают на протяжении четырех матчей (2 ничьих и 2 поражения).
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, имея 69 очков после 35 туров. «Бетис» — пятый с 58 очками.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Барселона
|35
|20
|9
|6
|65-35
|69
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|35
|17
|7
|11
|57-40
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|
7
|Атлетик
|35
|13
|13
|9
|41-34
|52
|
8
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|35
|10
|14
|11
|45-49
|44
|
11
|Сельта
|35
|11
|10
|14
|41-38
|43
|
12
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
13
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
17
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|35
|7
|7
|21
|28-60
|28
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|2 : 1
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|2 : 6
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|0 : 0
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|3 : 0
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|4 : 0
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|1 : 2
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|16
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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