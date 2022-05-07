«Кадис» разгромил «Эльче» в чемпионате Испании

«Кадис» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании победил «Эльче» со счетом 3:0.

Голы забилиАльваро Негредо, Рубен Собрино и Чоко Лосано.

«Кадис» за три тура до окончания чемпионата занимает 16-е место в таблице примеры. «Эльче» — 13-й.