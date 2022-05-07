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«Кадис» разгромил «Эльче» в чемпионате Испании

Роман Шишов
Корреспондент
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«Кадис» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании победил «Эльче» со счетом 3:0.

Голы забилиАльваро Негредо, Рубен Собрино и Чоко Лосано.

«Кадис» за три тура до окончания чемпионата занимает 16-е место в таблице примеры. «Эльче» — 13-й.

Испания. Лига 1. 35-й тур
07 мая, 19:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
3:0
Эльче
Голы
Негредо, 80 (1:0), Собрино, 83 (2:0), Лосано, 90 (3:0)
Кадис
Ледесма Фали (Чуст, 65) Акапо (Собрино, 73) Эспино Эрнандес Хосе Мари (Аларкон, 65) Фернандес Идрисси Алехо Негредо (Карселeн, 85) Лукас (Лосано, 85)
Эльче
Бадиа Бигас Паласиос Барраган Херард Гумбау Гути (Марконе, 82) Маскарель Перес (Пьятти, 82) Каррильо (Фидель, 63) Пере Милья (Тете Моренте, 59) Хосан (Понсе, 63)
Предупреждения
Эрнандес 20’  - 
Удаления
Понсе 66’
Судьи
Эрнандес-Эрнандес (Испания)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Тоттенхэм Хотспур 0
1-й тайм

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
ФК Кадис
ФК Эльче
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Дубль Аспаса принес победу «Сельте» в матче с «Алавесом»

Ла лига, расписание и результаты 35-го тура: «Барселона» сыграет с «Бетисом», а «Атлетико» — с «Реалом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
8
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
13
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 2 : 6
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 0 : 0
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 3 : 0
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 4 : 0
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 16
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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